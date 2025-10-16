Reggio Emilia, malore fatale in Comune: muore dipendente di 48 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2025

ambulanza

Reggio Emilia – Un malore al lavoro, in una mattina come tante in via Guido da Castello, sede degli uffici comunali dell’ambito Scuola, le è stato fatale. A nulla sono valse le cure dei sanitari e il disperato trasporto al pronto soccorso. Il Comune di Reggio è in lacrime per l’improvvisa scomparsa di Flavia Avesani, 48enne dipendente comunale del settore Intercultura.

Ieri, intorno all’ora di pranzo, Avesani si è accasciata al suolo. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno fatto il possibile per cercare di salvarla. Flavia era volontaria della Protezione Civile, era sposata con Sergio Settembrini con cui viveva a Cavriago. La maggior parte del suo tempo lo trascorreva però in Comune, ed è per questo che ieri, non appena si è diffusa la notizia, è arrivato il cordoglio del sindaco Marco Massari e dell’intera amministrazione comunale.

Chi la conosceva bene è l’assessora all’Educazione Marwa Mahmoud, che dice: “Era un’assistente sociale, oltre che una pacifista, un’ambientalista e un’animalista. Era una persona molto gentile, dall’animo buono. A livello professionale aveva portato avanti i progetti legati al dialogo inter-religioso e al coordinamento del diritto di parola.” […]
www.gazzettadireggio.it

Articoli correlati

Anna Zilio

Morta improvvisamente la maratoneta Anna Zilio

Nicola Biasini

Malore improvviso, morto tecnico informatico di 49 anni

Cesare Paciotti

Malore fatale, morto l’imprenditore delle scarpe Cesare Paciotti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *