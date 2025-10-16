Reggio Emilia, malore fatale in Comune: muore dipendente di 48 anni

Reggio Emilia – Un malore al lavoro, in una mattina come tante in via Guido da Castello, sede degli uffici comunali dell’ambito Scuola, le è stato fatale. A nulla sono valse le cure dei sanitari e il disperato trasporto al pronto soccorso. Il Comune di Reggio è in lacrime per l’improvvisa scomparsa di Flavia Avesani, 48enne dipendente comunale del settore Intercultura.

Ieri, intorno all’ora di pranzo, Avesani si è accasciata al suolo. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno fatto il possibile per cercare di salvarla. Flavia era volontaria della Protezione Civile, era sposata con Sergio Settembrini con cui viveva a Cavriago. La maggior parte del suo tempo lo trascorreva però in Comune, ed è per questo che ieri, non appena si è diffusa la notizia, è arrivato il cordoglio del sindaco Marco Massari e dell’intera amministrazione comunale.

Chi la conosceva bene è l’assessora all’Educazione Marwa Mahmoud, che dice: “Era un’assistente sociale, oltre che una pacifista, un’ambientalista e un’animalista. Era una persona molto gentile, dall’animo buono. A livello professionale aveva portato avanti i progetti legati al dialogo inter-religioso e al coordinamento del diritto di parola.” […]

