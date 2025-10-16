Maria Rosaria Boccia candidata alle regionali in Campania

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal governo dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, correrà in Campania sotto le bandiere del movimento guidato dal sindaco di Terni. A far pendere l’imprenditrice per il sì – dopo le iniziali titubanze – un incontro serale a Napoli davanti a una pizza in un noto locale del centro.

Boccia – da quanto si apprende – non sarà capolista. “Ho detto sì alla proposta di Bandecchi – conferma l’imprenditrice di Pompei – “e sono felice di poter dare il mio contributo. Sangiuliano? La sua possibile candidatura” – dice Boccia – “non ha giocato nessun ruolo nella mia decisione. I nostri percorsi sono distinti ormai da tempo. Anche politicamente. E se lo dovessi incontrare in campagna elettorale non mi farebbe nessun effetto”.