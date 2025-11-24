Regionali, affluenza in picchiata: -10%

Seggi riaperti nelle ultime tre Regioni italiane chiamate al voto nella lunga tornata di elezioni Regionali a singhiozzo 2025

Roma, 24 nov. – Circa tredici milioni di elettori sono chiamati a decidere entro le 15 i nomi dei nuovi Governatori di Veneto (4 milioni di elettori) , Campania (5 milioni di elettori) e Puglia (poco meno di 4 milioni di elettori) chiamati a loro volta a succedere dopo quindici anni di “regno” a Luca Zaia (Lega) in Veneto e dopo dieci in Campania e in Puglia rispettivamente, a Vincenzo De Luca e Michele Emiliano (entrambi Pd).

E a rinnovare insieme ai Presidenti i relativi tre Consigli Regionali. Con la particolarità che il nome di Zaia gli elettori del Veneto sulla scheda possono indicarlo ancora perchè è candidato capolista della Lega in ogni Provincia della Regione per tre lustri da lui governata.

La chiamata alle urne per le tre “successioni” però, nella prima giornata di elezioni ha avuto scarsa risposta: nei 14.586 seggi aperti complessivamente nelle tre Regioni si sono presentati solo il 31,9% degli aventi diritto. Alle 23 della domenica nelle stesse Regioni e seggi di cinque anni fa invece l’affluenza era stata del 41,5%: un tracollo di partecipazione che sfiora di qualche decimale il 10%. (askanews)