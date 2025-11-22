Campania, Schlein: “con Fico vinceremo”

A Fisciano il candidato del Campo Largo, Roberto Fico, incassa l’appoggio del Pd e lancia un messaggio chiaro: «Insieme siamo imbattibili», ha detto l’ex presidente della Camera. Concetto ribadito con forza da Elly Schlein: «Vinceremo in Campania, vinceremo con il nostro candidato, di cui siamo molto orgogliosi – afferma la segretaria Pd .

Roberto Fico è una persona perbene, onesta, competente, appassionata, innamorata della sua terra. Siamo al suo fianco con un programma che parla delle cose concrete, che interessano i cittadini: dalla sanità pubblica, su cui la Regione in questi anni ha fatto sforzi incredibili».

rainews.it