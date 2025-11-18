Campania, Conte: ‘se Fico vince Ã¨ segnale politico nazionale’

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

fico

CASALNUOVO DI NAPOLI, 18 NOV – Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali sarÃ  una “vittoria importantissima per la Campania” e, “ovviamente, un segnale politico a livello nazionale”. CosÃ¬ il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ai giornalisti che gli chiedevano dei possibili effetti sul campo largo di una vittoria dell’ex presidente della Camera.

“Ogni elezione regionale ha una sua logica – ha aggiunto Conte – ma se ogni volta dovessimo da un’elezione regionale trarre una lezione per quello che Ã¨ il Governo nazionale, sarebbe sbagliato. Meloni va abbattuta in una competizione nazionale libera, democratica e va mandata a casa quando sarÃ  il momento”. Dunque, ha concluso, ora “cerchiamo di portare a casa questa vittoria, che Ã¨ un segnale”. (ANSA)

Articoli correlati

Giuseppe Conte

Riforma giustizia, Conte: “Il governo vuole pieni poteri”

conte anti green pass

M5S, Conte confermato presidente

Maria Rosaria Boccia

Maria Rosaria Boccia candidata alle regionali in Campania

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *