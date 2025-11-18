Campania, Conte: ‘se Fico vince Ã¨ segnale politico nazionale’

CASALNUOVO DI NAPOLI, 18 NOV – Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali sarÃ una “vittoria importantissima per la Campania” e, “ovviamente, un segnale politico a livello nazionale”. CosÃ¬ il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ai giornalisti che gli chiedevano dei possibili effetti sul campo largo di una vittoria dell’ex presidente della Camera.

“Ogni elezione regionale ha una sua logica – ha aggiunto Conte – ma se ogni volta dovessimo da un’elezione regionale trarre una lezione per quello che Ã¨ il Governo nazionale, sarebbe sbagliato. Meloni va abbattuta in una competizione nazionale libera, democratica e va mandata a casa quando sarÃ il momento”. Dunque, ha concluso, ora “cerchiamo di portare a casa questa vittoria, che Ã¨ un segnale”. (ANSA)