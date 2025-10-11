Malore improvviso, morto giornalista di 40 anni

Choc a Sondrio per l’improvvisa scomparsa di Alberto Gianoli, 40 anni, giornalista noto per il suo impegno nella vita religiosa e sociale della città. Gianoli, collaboratore de La Provincia di Sondrio e referente locale del periodico diocesano Il Settimanale, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Ventina, stroncato con ogni probabilità da un malore improvviso.

Il suo corpo è stato scoperto dopo che non si era presentato in Valchiavenna, a San Giacomo Filippo, dove era atteso per la celebrazione della memoria dell’Apparizione della Vergine al Santuario di Gallivaggio. La sua assenza ha subito allarmato chi lo aspettava, facendo scattare le ricerche. In casa sono intervenuti i carabinieri e un medico legale per accertare la causa del decesso.

Nato nel 1985 e residente a Sondrio, Gianoli era anche un insegnante di religione e catechista in Valposchiavo. Il suo impegno con i giovani e nella parrocchia lo aveva reso una figura molto conosciuta, non solo in Svizzera ed in città, ma in tutta la Diocesi di Como. Noto anche il suo impegno civile per la comunità, nella Pro Loco come in ambito politico.

