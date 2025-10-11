Firenze, turista rapinato in centro: arrestato nordafricano

Ha strappato con violenza una catena d’oro dal collo di un turista inglese in vacanza con la moglie, ma è stato prontamente arrestato dalla polizia municipale e ora si trova nel carcere di Sollicciano in attesa di giudizio. L’episodio è avvenuto martedì in via dei Georgofili, dove un uomo si è avvicinato al turista e, dopo avergli sottratto la collana d’oro, si è dato alla fuga.

Il turista e la moglie, tuttavia, lo hanno inseguito fino al Chiasso de’ Baroncelli, dove una pattuglia della polizia municipale della zona centrale, impegnata in attività di controllo, è riuscita a bloccare il malvivente e ad arrestarlo, trovando la catena nascosta nelle sue mutande.

La vittima ha subito sporto denuncia e il responsabile, un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato trasferito al carcere di Sollicciano, in attesa della prossima udienza fissata per il 31 ottobre.

L’assessore comunale alla Sicurezza, Andrea Giorgio, ha espresso il suo ringraziamento agli agenti della polizia municipale per la tempestività dell’intervento: “Un lavoro capillare e quotidiano che, insieme alle altre forze di polizia, garantisce la sicurezza dei cittadini nelle nostre strade”.

www.firenzetoday.it – foto archivio