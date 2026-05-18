De Micheli (Pd): “El Koudri ha studiato, è laureato”

L’intervento di Paola De Micheli (Pd) a 4disera Weekend.

Secondo la De Micheli, per Salim El Koudri, il 31enne dI origine marocchina con cittadinanza italiana fermato con l’accusa di strage per aver falciato la folla in centro a Modena, il problema psichiatrico sarebbe il motivo dominnate. “Proviene da una famiglia integrata, ha studiato, ha fatto un percorso tipico di tutti gli italiani, è andato alle scuole pubbliche, si è laureato”.

(E malgrado i “problemi psichiatrici”, oltre alla laurea, ha conseguito anche la patente!)