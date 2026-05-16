Rapina violenta a Ventimiglia, arrestati 4 extracomunitari

Ventimiglia – la polizia ha arrestato in flagranza di reato 4 responsabili di rapina aggravata e lesioni personali dolose in concorso, in danno di altro connazionale

Il luogo teatro dell’azione delittuosa era via Tenda nei pressi del cimitero comunale. Dopo le 19.00, conclusa la quotidiana somministrazione pasti in favore di alcuni migranti, uno di essi, regolare con le normative sul soggiorno nel territorio nazionale , si appartava in zona per rilassarsi. Non aveva fatto i conti con quattro scalmanati cittadini extracomunitari, anch’essi regolari, che , all’improvviso, senza alcuna plausibile ragione, si scagliavano con inaudita violenza contro di lui, picchiandolo con calci e pugni procurandogli lesioni al volto e all’arcata dentaria con fuoriuscita di liquido ematico, sottraendogli il suo cellulare.

La gente del posto accorsa, assisteva impotente alla scena, ma subito si avvedeva dell’arrivo dei poliziotti della squadra investigativa , in servizio nel circondario , i quali, compresa immediatamente la portata dei fatti, bloccavano i quattro responsabili pronti per la fuga , disfattisti del cellulare lanciato a distanza in un contenitore di ghisa per la raccolta rifiuti, per allontanare ogni sospetto sulla loro persona. Anche il cellulare veniva recuperato e i quattro malviventi dichiarati in stato di arresto.

La vittima , soccorsa dai sanitari del 118, veniva trasportata al pronto soccorso di Bordighera e, dopo le cure del caso, dimessa con una prognosi di giorni 9. Gli investigatori, ricostruiti gli accadimenti della serata, riferivano al Pubblico Ministero della Procura di Imperia che ne disponeva la conduzione presso la casa circondariale di Sanremo in vista dell’udienza di convalida.

La gente di via Tenda esprimeva vivo apprezzamento per il tempestivo intervento dei Poliziotti del Commissariato Ventimigliese, che aveva impedito il degenerare della vicenda. Il Dirigente del Commissariato Vice Questore Dr Paolo Arena rassicura la collettività circa la costante vigilanza di tutta l’area con servizi , appunto , continuativi che , già nei messi precedenti, hanno consentito lo sgombero di accampamenti abusivi di extracomunitari lungo l’alveo del fiume Roja e le relative pertinenze: un obiettivo raggiunto con la perseveranza impedendo sul nascere focolai di conflittualità tra opposte etnie.

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