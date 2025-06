Profarmaci autoreplicanti, armi biologiche di distruzione di massa

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 21 giugno 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

Maurizio Federico – uno dei massimi esperti italiani, ricercatore virologo e responsabile del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità,

Aberto Donzelli – medico specialista in Igiene e Medicina preventiva e in Scienza dell’Alimentazione, CMSI, commissione medico scientifica indipendente ,

con i quali abbiamo parlato del Kostaive, il saRNA, il cd vaccino auto replicante che ha la capacità di riprodursi per un tempo indefinito, non solo nel corpo del malcapitato che lo assume, ma che può essere trasmesso anche ad altre persone e animali, senza barriere di specie, persino per via aerea.

Lo shedding (spargimento)

Questo profarmaco è un’arma biologica di distruzione di massa tutti gli effetti, che la virologia persegue fin dal 1942.

E’ stato progettato per auto amplificarsi, una volta all’interno delle cellule, generando una maggiore produzione di proteina spike.

La Ue, male assoluto per i popoli europei, dice che vuole dare una risposta alla psico info pandemia, che è solo nella testa di alcuni criminali, con una dotazione di oltre 5 miliardi di euro.

Le persone sembrano aver dimenticato il terrorismo mediatico e sanitario, ovvero la strategia usata con l’unico scopo di imporre le “vaccinazioni”. Infatti, è imminente in Italia e in Europa un’altra ondata di inoculazioni di massa, e questa volta molto più pericolosa, contro la quale si deve insorgere e protestare in tutti i modi e in tutte le sedi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

