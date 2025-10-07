Eurocamera, approvata l’immunità a Ilaria Salis

STRASBURGO, 07 OTT – La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis. (ANSA).

(Adnkronos) – “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

“Voteremo per la revoca dell’immunità di Ilaria Salis. Lei è stata candidata per un solo motivo, sfuggire alle sue responsabilità, ma noi riteniamo che questo posto non sia un rifugio per chi scappa da reati che per altro non sono connessi all’attività di deputato. Sappiamo che è un voto in bilico, ma chi crede veramente nello Stato di diritto voterà a favore della revoca”. Lo ha detto il capogruppo di Ecr, Nicola Procaccini, parlando in conferenza stampa a Strasburgo. (ANSA).