Ilaria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’

Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi Ã¨ arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo Ã¨ piÃ¹ che sospeso diciamo.Â In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis.

Come mai il procedimento Ã¨ terminato? “PerchÃ© il Parlamento ha confermato l’immunitÃ – ha spiegato Salis -, dopo che c’Ã¨ stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento”. ANSA