Salis, “4 condanne e 29 segnalazioni all’autorità giudiziaria”

Ilaria Salis continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Mentre Giorgia Meloni studia, con l’aiuto di Orban, un piano per poterla riportare in Italia, emergono fatti inediti sulla maestra di Monza. Ieri il Carroccio ha parlato di un’altra condanna per concorso morale nella resistenza a un pubblico ufficiale. Adesso spuntano altri problemi con la giustizia. Secondo quanto risulta a La Verità, infatti, Salis avrebbe riportato ulteriori condanne, oltre a quella citata dal Carroccio. Tutte passate in giudicato.

Una – secondo il quotidiano diretto da Belpietro – per accensioni ed esplosioni pericolose perché avrebbe lanciato fumogeni e petardi all’interno del perimetro di una struttura carceraria di Milano. Una per resistenza a pubblico ufficiale durante lo sgombero di uno stabile a Saronno. Un’altra ancora per invasione di edifici. Secondo La Verità, Salis è stata segnalata all’autorità giudiziaria in 29 occasioni.

In attesa di fare chiarezza anche su questi aspetti, Meloni continua a lavorare ad una strategia per riportare Ilaria in Italia. Il piano prevede gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con la promessa di ritornare in Ungheria per ogni udienza del processo. A questo lavora il ministero della Giustizia. Che potrebbe prendere un impegno politico con i giudici di Budapest, i quali finora hanno negato ogni allentamento della custodia cautelare in carcere a causa del pericolo di fuga. Via Arenula potrebbe assicurare con una nota scritta all’Ungheria il rispetto delle condizioni. (affaritaliani.it)