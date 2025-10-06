Migranti, 132 sbarcati a Lampedusa

Un barcone di 15 metri, con a bordo 132 migranti (16 donne e 6 minori), è stato soccorso dalla motovedetta G120 della guardia di finanza

Dopo il trasbordo, il natante è stato lasciato alla deriva e il gruppo di bengalesi, ivoriani, egiziani, eritrei, etiopi, iraniani e somali è stato portato prima a molo Favarolo e poi all’hotspot di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Zuara, in Libia.

Nella struttura di primissima accoglienza si è arrivati a 902 presenze, ma 250 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

E’ prevista una “nave dedicata” che porterà via dall’isola 500 persone, sempre alla volta di Porto Empedocle.

www.agrigentonotizie.it