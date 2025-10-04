Foggia, rissa tra migranti: uomo ucciso a coltellate

Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte nell’area della ex pista di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia ma nel territorio di Manfredonia. Si tratta di un cittadino africano. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una rissa nella quale un altro uomo è stato ferito ed è ora ricoverato in ospedale. L’area, vicina al Cara, ospita baracche di fortuna dove alloggiano in condizioni precarie molti migranti impegnati nei lavori stagionali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. ADNKRONOS

(www.foggiatoday.it) – È di un morto e un ferito grave, trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, il bilancio dei gravi accadimenti avvenuti poco prima della mezzanotte di venerdì e ottobre nell’insediamento abusivo in agro di Manfredonia, a 12 km da Foggia.

Uomo di nazionalità senegalese è stato ucciso da uno straniero. L’omicidio ha provocato la reazione di altre persone, che si sono scagliate contro l’aggressore percuotendolo con calci, pugni e oggetti contundenti. Anche il responsabile del delitto sarebbe stato ferito da un’arma da taglio. Sull’omicidio indagano i carabinieri.