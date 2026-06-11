Ricercato in patria per omicidio e sparatoria con kalashnikov: arrestato pakistano

La Polizia di Stato di Ancona, d’intesa con il Servizio Centrale Operativo e l’Interpol di Roma, ha concluso un’attività d’indagine che ha permesso di rintracciare e dare esecuzione ad un provvedimento internazionale di cattura, emanato dalle Autorità del Pakistan in ordine al reato di omicidio, nei confronti di un cittadino pakistano di 26 anni.

L’uomo, ricercato da oltre un anno, sarebbe accusato di un omicidio commesso in Pakistan nel 2022, nel corso di una controversia riguardante una disputa fondiaria che coinvolgeva alcuni membri della famiglia del ricercato. Secondo le Autorità pakistane il ricercato, armato di kalashnikov, avrebbe aperto il fuoco contro il rivale, deceduto a causa delle gravi ferite riportate e, dopo aver commesso il fatto, avrebbe continuato a sparare indiscriminatamente per garantirsi la fuga.

L’uomo, dopo essere stato rintracciato ad Ancona dai poliziotti della Squadra Mobile, è stato condotto presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito, quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato collocato presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto in attesa delle determinazioni relative all’avvio delle procedure estradizionali.

https://questure.poliziadistato.it