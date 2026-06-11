Ricercato in patria per omicidio e sparatoria con kalashnikov: arrestato pakistano

ImolaOggiCRONACA, News 2026

polizia arresto

La Polizia di Stato di Ancona, d’intesa con il Servizio Centrale Operativo e l’Interpol di Roma, ha concluso un’attività d’indagine che ha permesso di rintracciare e dare esecuzione ad un provvedimento internazionale di cattura, emanato dalle Autorità del Pakistan in ordine al reato di omicidio, nei confronti di un cittadino pakistano di 26 anni.

L’uomo, ricercato da oltre un anno, sarebbe accusato di un omicidio commesso in Pakistan nel 2022, nel corso di una controversia riguardante una disputa fondiaria che coinvolgeva alcuni membri della famiglia del ricercato. Secondo le Autorità pakistane il ricercato, armato di kalashnikov, avrebbe aperto il fuoco contro il rivale, deceduto a causa delle gravi ferite riportate e, dopo aver commesso il fatto, avrebbe continuato a sparare indiscriminatamente per garantirsi la fuga.

L’uomo, dopo essere stato rintracciato ad Ancona dai poliziotti della Squadra Mobile, è stato condotto presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito, quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato collocato presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto in attesa delle determinazioni relative all’avvio delle procedure estradizionali.

https://questure.poliziadistato.it

Share

Articoli correlati

ambulanza

Livorno, 31enne turco ucciso in un parcheggio

Gianluca Ibarra Silvera

Milano, omicidio Ibarra Silvera: fermato 19enne peruviano

Uccise un 13enne durante una lite per droga, cubano condannato a 9 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *