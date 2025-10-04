“Fascista di me…”, imbrattata statua di Papa Giovanni Paolo II

Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese

I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta “fascista di merda” e il simbolo di falce e martello. Gli stessi carabinieri hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi.

Meloni: “Atto indegno”

Uno sfregio condannato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che parla di un “atto indegno”. “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di merda’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti”. ADNKRONOS

Corteo pro Pal, Vendola: ‘qui il cuore dell’Italia migliore’

