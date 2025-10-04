Corteo pro Pal, Vendola: ‘qui il cuore dell’Italia migliore’

Nichi Vendola

“Giorgia Meloni penosa fino all’ultimo istante, penosa dall’inizio alla fine anche riuscendo a superare se stessa in venalità. Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell’Italia migliore ha riempito tutte le piazze per dire no a quel genocidio che lei non ha neanche saputo nominare, che non ha saputo vedere nè contrastare come era suo dovere. Questa Italia è l’alternativa all’Italia volgare di chi va a rendere omaggio ai carnefici”.

Lo ha detto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia ed esponente di Sinistra Italiana, che partecipa alla manifestazione in corso a Roma per Gaza.  (askanews)

Pro Pal verso Roma: sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman

