Migranti, nave Sea Watch a Napoli: 124 a bordo

Nuovo sbarco di migranti al porto di Napoli: nelle scorse ore è approdata la “Sea Watch 5” con a bordo 124 migranti, di cui 16 (che si sono dichiarati, ndr) minori non accompagnati.

Nessun problema per l’accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Napoli di concerto con forze dell’ordine e associazioni. Dopo la prima identificazione e screening sanitario, i migranti sono stati trasferiti al residence dell’Ospedale del Mare, messo a disposizione dall’Asl Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di polizia e degli accertamenti sanitari.

Successivamente, i migranti sono stati assegnati ai Centri di accoglienza straordinaria della regione, ad eccezione dei 10 minori non accompagnati destinati a strutture dedicate e di 47 maggiorenni destinati a centri di accoglienza straordinaria nella regione Puglia, su disposizione del ministero dell’Interno.[…]
