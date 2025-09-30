Netanyahu: “Con Trump nessun via libera a uno Stato palestinese”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso di aver dato il via libera a uno Stato palestinese durante i colloqui con il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca. Netanyahu ha affermato che l’esercito “rimarrà nella maggior parte di Gaza”.

Rispondendo a una domanda del suo team sull’eventuale accordo tra i due leader sulla creazione di uno Stato palestinese, Netanyahu ha dichiarato inequivocabilmente: “assolutamente no, non è nemmeno nell’accordo”. Il premier israeliano ha ribadito la forte opposizione di Israele alla creazione di uno Stato palestinese, una posizione che, ha detto, il presidente Trump “comprende”.

“Recupereremo tutti i nostri ostaggi, mentre l’esercito israeliano rimarrà nella maggior parte della Striscia di Gaza”, ha spiegato Netanyahu, dopo aver espresso pubblicamente il giorno prima il suo sostegno al piano di pace del presidente Trump, che prevede il dispiegamento di una “forza internazionale di stabilizzazione” nella Striscia mentre l’esercito israeliano si ritira. “Ci viene detto: dovete accettare le condizioni di Hamas. L’Idf deve ritirarsi, e Hamas potrà rafforzarsi, controllare la Striscia. No, no, questo non accadrà”, ha aggiunto in questo video in ebraico. ASKANEWS