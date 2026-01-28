Netanyahu: ‘lo Stato palestinese a Gaza non si realizzerÃ ’

Gerusalemme, 28 gen. – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu assicura che non permetterÃ la creazione di uno Stato palestinese nella Striscia di Gaza, affermando che Israele manterrÃ il controllo della sicurezza. “Ho sentito dire che permetterÃ² la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non Ã¨ accaduto e non accadrÃ ”, ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa a Gerusalemme.

“L’ultima cosa” di cui Israele ha bisogno in questo momento Ã¨ tenere elezioni ha poi chiarito Netanyahu, rispondendo a una domanda sul fatto che il prossimo voto nazionale si tenga come previsto.

Quando gli Ã¨ stato domandato se le elezioni si terranno secondo il calendario, Netanyahu ha risposto: “Questa Ã¨ sia la mia aspirazione sia la mia speranza. E penso che tutti sappiano in quale situazione sensibile e insolita ci troviamo. L’ultima cosa di cui Israele ha bisogno in questa situazione Ã¨ un’elezione”.” Abbiamo bisogno di stabilitÃ , e non c’Ã¨ bisogno che lo spieghi: Ã¨ evidente. Spero che tutti comprendano la responsabilitÃ nazionale richiesta in questo momento. Questo Ã¨ tutto ciÃ² che posso dirvi”, ha affermato.

