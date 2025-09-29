Migranti, nave Humanity verso Marina di Carrara

In arrivo una nuova nave di migranti al porto di Marina. Questa volta, a far sbarcare alcune decine di migranti, soccorsi venerdì mattina lungo le acque del Mediterraneo meridionale, sarà la tedesca Humanity One della ong Sos Humanity. Una nave che già diverse volte negli ultimi anni è approdata lungo la banchina dello scalo apuano, accompagnando questa volta verso la terra ferma 29 migranti, tra cui diversi (che si sono dichiarati, ndr) minori non accompagnati.

Per il porto di Marina si tratterà del ventesimo sbarco complessivo di migranti da quando le prime navi erano iniziate ad arrivare nel 2023, mentre per il solo 2025 sarà il sesto. Numeri importanti, che rendono il porto apuano tra i più attivi in Italia in tema di accoglienza.[…]

www.lanazione.it