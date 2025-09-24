Zelensky: “migliorati nostri rapporti con Trump”

Zelensky: “Un po’ sorpreso da Trump, migliorati nostri rapporti”

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto a Fox News di essere rimasto “un po’ sorpreso” di fronte alle affermazioni di Trump, secondo il quale l’Ucraina può riconquistare tutto il territorio sottratto dalla Russia.

“Sono sicuro della mia popolazione, del mio Esercito, certo del rafforzamento del sostegno degli Stati Uniti, ma il presidente Trump è stato più positivo (nel post su Truth) e ha dimostrato di voler sostenere l’Ucraina per la fine della guerra”, ha affermato, ripetendo che “siamo pronti a porre fine a questa guerra il prima possibile”.

“Penso i nostri rapporti siano migliorati rispetto al passato”, ha detto Zelensky, convinto sia “positivo il fatto che abbiamo spesso colloqui telefonici e incontri”. “E penso che il fatto che (il leader russo Vladimir) Putin abbia mentito molte volte al presidente Trump abbia fatto la differenza”, ha aggiunto. ADNKRONOS