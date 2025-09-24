Trump: “La Russia è una tigre di carta. L’Ucraina può vincere”

“Penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in una posizione di combattere e riconquistare” i suoi territori: “con tempo e pazienza, e il sostegno finanziario e della Nato, i confini originali di quando la guerra è iniziata, sono un’opzione”.

Un’ affermazione davvero inaspettata e sorprendente quella pronunciata da Donald Trump a margine dell’assemblea generale dell’Onu, soprattutto se confrontata con le posizioni espresse dal presidente americano nelle ultime settimane. Solo una decina di giorni fa il tycoon si diceva convinto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovesse affrettarsi a siglare un’intesa con Vladimir Putin.

“Dopo aver compreso in toto la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici della Russia penso che Kiev, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e di riconquistare tutta l’Ucraina nella sua forma originale”, scrive Trump in un post sul social Truth nelle stesse ore in cui incontra Zelensky in un bilaterale.

La Russia, dice il numero 1 della Casa Bianca, è una “tigre di carta” e Kiev potrebbe “riprendersi il suo Paese nella sua forma originale. E, chissà, forse anche andare oltre”. Un vero ribaltone, dopo mesi trascorsi ad ipotizzare sacrifici territoriali per Kiev, quasi obbligata ad accettare di cedere regioni a Mosca per porre fine al conflitto.

https://notizie.tiscali.it