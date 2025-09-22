Malore improvviso, operatore del 118 muore a 44 anni

Dolore a Giugliano per la scomparsa di Gianluca Morardi, l’operatore del 118 morto a soli 44 anni dopo essere stato colpito da un malore improvviso

Stando a quanto emerso, circa due settimane fa, il 44enne si sarebbe sentito male durante il suo turno di lavoro. Di qui la corsa all’ospedale di Pozzuoli dove è stato ricoverato. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate fino a decretarne il decesso. Gianluca lascia una moglie e un figlio.

“La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord si unisce al lutto per la prematura scomparsa, a soli 44 anni, di Gianluca Morardi operatore del 118. Gianluca, descritto come ‘l’amico più forte del 118’ dagli ‘angeli del soccorso’ con cui collaborava, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, con professionalità. Il suo impegno e la sua dedizione rimarranno un esempio. Le più sentite condoglianze alla moglie Carolina, al figlio, agli amici e a tutti i colleghi. Certamente il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto” – è il messaggio di cordoglio dell’Asl Napoli 2 Nord.

