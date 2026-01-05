Roma, ruba mannaia al macellaio e la brandisce in strada: arrestato libico

Ha spintonato il titolare di un banco macelleria e ha rubato una grossa mannaia di 50 centimetri, per poi allontanarsi con l’arma in pugno

Panico all’interno del mercato Esquilino nella mattinata di sabato 3 gennaio. Un 37enne libico, senza dimora e con precedenti, Ã¨ stato arrestato.Â Sono stati momenti di paura quelli vissuti nell’area mercatale del rione. Qui l’uomo, in preda all’ira, ha spintonato il commerciante che stava servendo la clientela e poi ha portato via la lama. DopodichÃ©, armato, Ã¨ fuggito in strada.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che transitava in quel momento ha notato lâ€™uomo mentre percorreva via Principe Amedeo e lo ha immediatamente bloccato. Lâ€™arma Ã¨ stata recuperata mentre il cittadino straniero Ã¨ stato arrestato con lâ€™accusa di rapina.

www.romatoday.it