Bologna, in aumento i minori stranieri che si allontanano dalle comunità

“Rispetto al 2025, quest’anno nel territorio bolognese si registra un aumento dei giovani, in particolare minori stranieri non accompagnati, che si allontanano dalle comunità che li ospitano spesso per cercare di raggiungere i loro cari. Il dato è passato da 40 a 50, sono stati una decina, poi, i minori italiani che si sono allontanati dalle loro famiglie, sovente dopo litigi”.

A fare il punto è la vicedirigente della divisione anticrimine della questura di Bologna Raffaella Alecci in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi. In Piazza Galvani, la polizia, per informare e sensibilizzare soprattutto i più giovani, ha organizzato una iniziativa, distribuendo consigli e materiale informativo.

In mattinata è passato anche il questore, Gaetano Bonaccorso. “Noi per tutti attiviamo il piano per le persone scomparse e, in poco tempo – spiega ancora Alecci – quest’anno, siamo riusciti a ritrovarli tutti e a riportarli sia in comunità che a casa dalle loro famiglie”.ANSA