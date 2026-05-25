Modena, El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati in Europa

Nell’ultimo periodo Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa, con ricerche web su piattaforme generaliste e scaricando contenuti. E’ questo, apprende l’ANSA uno dei primi esiti dai dispositivi del 31enne di Ravarino, che il 16 maggio ha investito 7 persone a Modena.

Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l’assenza di legami con gruppi organizzati. Quanto emerso, sottolineano fonti investigative, sembra una sorta di ”autosuggestione” con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, inquadrata nel “disagio psichico”.

Proseguono le indagini di squadra mobile e digos. ANSA