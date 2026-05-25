Modena, El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati in Europa

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Salim El Koudri

Nell’ultimo periodo Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa, con ricerche web su piattaforme generaliste e scaricando contenuti. E’ questo, apprende l’ANSA uno dei primi esiti dai dispositivi del 31enne di Ravarino, che il 16 maggio ha investito 7 persone a Modena.

Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l’assenza di legami con gruppi organizzati. Quanto emerso, sottolineano fonti investigative, sembra una sorta di ”autosuggestione” con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, inquadrata nel “disagio psichico”.
Proseguono le indagini di squadra mobile e digos. ANSA

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