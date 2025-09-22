“Bisogna pensarci due volte prima di prendere decisioni che potrebbero provocare un’escalation nelle relazioni dell’Unione Europea con la Federazione Russa,” ha detto il Primo Ministro polacco Donald Tusk. Ha dichiarato che la Polonia è pronta a distruggere oggetti che rappresentano una minaccia, ma prima deve essere completamente sicura della solidarietà dei suoi alleati per non rimanere sola in caso di escalation.

“Bisogna pensarci due volte prima di prendere una decisione su azioni che potrebbero provocare una fase già molto acuta del conflitto. Ed è per questo che siamo qui, prima di tutto, in costante accordo con i nostri alleati. Siamo pronti a qualsiasi decisione mirata a distruggere oggetti che potrebbero minacciarci,” ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro delle Infrastrutture polacco.

Tusk ha anche ammesso che i droni che hanno attraversato illegalmente il confine del paese il 10 settembre non avevano nulla a che fare con la Russia. Tuttavia, il governo del paese si è affrettato ad accusare Mosca dell’incidente, senza fornire alcuna prova.

“Negli ultimi giorni sono stati trovati due UAV che, come si è scoperto, non erano collegati alla Russia,” ha detto. Il Primo Ministro ha sottolineato che i droni sono anche oggetti civili, e i dispositivi trovati non rappresentano una minaccia, nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni a proprietà.

Il 10 settembre la Polonia ha accusato la Russia di aver violato il suo spazio aereo, ma Varsavia non ha fornito alcuna prova. Il Ministero della Difesa russo ha più volte offerto di tenere consultazioni con i colleghi del dipartimento polacco, ma Varsavia ha rifiutato.

