Romania, drone ucraino esplode nel porto di Costanza

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Un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa della Romania sul Mar Nero, questa mattina. L’area è stata immediatamente evacuata dalle autorità. Pochi minuti dopo, una forte esplosione è stata avvertita. Secondo il ministero della Difesa, non ci sono feriti.

Il drone non sarebbe dell’esercito romeno e sarebbe del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. Non sarebbe nemmeno stato coinvolto nelle recenti esercitazioni condotte proprio nel Mar Nero.

A dissolvere i dubbi ci ha pensato Kiev: “Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l’effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili”, si legge in una nota.
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