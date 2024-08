“Ha palpeggiato la mia ragazza in acqua”, scoppia la lite al parco acquatico

“Ha palpeggiato la mia ragazza in acqua”. E’ iniziato così il parapiglia che ieri, nel pomeriggio, ha portato all’intervento dei carabinieri a Zoomarine, il parco acquatico di Torvaianica

Protagonisti un cittadino indiano che, secondo una donna di 30 anni e il suo fidanzato, avrebbe palpeggiato la ragazza. I fatti sarebbero avvenuti in acqua, in una delle piscine. Riferito l’episodio al fidanzato, lo stesso ha cercato lo straniero per chiarirsi. Ne è nato un diverbio con un amico del presunto palpeggiatore che è intervenuto in sua difesa.

Dalle parole si è passati ai fatti: spinte e un pugno in cui ad avere la peggio è stato il ragazzo intervenuto in difesa dell’accusato. Per lui si è reso necessario il ricovero al Grassi di Ostia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pomezia che, dopo aver riportato la calma, hanno raccolto le testimonianze e stanno provando a far luce su quanto accaduto. Tutte le posizioni sono al momento al vaglio.

www.romatoday.it – foto archivio