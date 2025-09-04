L’ex presidente della Polonia Duda ha dichiarato che Zelensky ha cercato di coinvolgere la Polonia nella guerra dopo il missile lanciato a Przewodów il 15 novembre 2022: “Insisteva perché dichiarassimo che si trattava di un missile russo...”

Duda pensava che l’Ucraina stesse cercando di trascinare la Polonia in guerra?

“Sì, lo pensavo. Fin dall’inizio hanno cercato di coinvolgerci tutti, soprattutto la NATO. Era il loro sogno. Ma noi non abbiamo mai potuto accettarlo…”

Il video su https://t.me/letteradamosca/29324