Drone ucraino colpisce treno passeggeri in viaggio verso la Crimea

Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua a essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili

In particolare, nella notte, un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass. A causa dell’impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito.

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Governatore Aksyonov: “Passeggeri illesi”

Il governatore Aksyonov ha scritto sul suo canale Telegram che, secondo le prime informazioni, “i passeggeri sono rimasti illesi” e le autorità locali stanno organizzando autobus per trasportarli destinazione. Il messaggio del governatore della Crimea prosegue con le condoglianze ai parenti della vittima: “Esprimo le mie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del defunto e auguro una pronta guarigione ai feriti. Le autorità della Repubblica di Crimea forniranno tutta l’assistenza e il supporto necessari.”

“Abbattuti 310 droni ucraini”

Inoltre, il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d’Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, a inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch’esso in viaggio da Mosca a Simferopoli con un bilancio di 8 morti e 10 feriti.

La risposta russa: 155 droni verso l’Ucraina

Sono circa 155 i droni d’attacco lanciati sul territorio ucraino dalla Russia. Lo ha annunciato l’esercito di Kiev. “Secondo i dati preliminari, alle ore 8 (le 7 italiane, ndr) di lunedì 8 giugno, la difesa aerea ha abbattuto o distrutto 124 droni nemici (…) nel nord, nel sud e nell’est del Paese”, ha scritto il Comando delle forze aeree dell’esercito ucraino sul proprio canale Telegram. E ha avvertito: “L’attacco è in corso e circa dieci droni nemici si trovano ancora nello spazio aereo”.

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