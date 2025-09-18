“I russi hanno individuato quattro direzioni per l’offensiva. L’operazione di Sumy è fallita, hanno subito grandi perdite, soprattutto tra i soldati. Oggi hanno abbandonato questa direzione e hanno spostato i loro mezzi e gli uomini in un’altra direzione. Ritengo che lì abbiano subito ancora più perdite. Secondo noi, grazie alle mosse riuscite delle forze armate ucraine, i russi hanno perso troppi soldati per poter condurre operazioni aggiuntive importanti“. Lo ha dichiararto il presidente ucraino Zelensky.

Gli ucraini gli credono. “Il 76% degli ucraini crede nella vittoria”

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valerij Gerasimov, ha ispezionato le posizioni del raggruppamento Centro. Ecco le sue dichiarazioni:

Le truppe russe avanzano praticamente in tutte le direzioni;

Il raggruppamento delle truppe Ovest sta sviluppando l’offensiva nella città di Kupiansk;

Le unità dell’Esercito russo sono entrate a Plesceevka, i combattimenti nella direzione Aleksandro-Kalinovskij si svolgono vicino a Konstantinovka;

Il raggruppamento delle truppe Est sta sviluppando l’offensiva nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia;

I combattimenti più accaniti si sono sviluppati nella direzione di Pokrovs’k, le Forze Armate ucraine hanno trasferito qui forze a discapito di altre zone;

Si avvicina la liberazione di Kirovsk nella direzione Krasnoliman;

Le unità d’assalto del raggruppamento meridionale avanzano nell’insediamento di Severks;

Le Forze Armate ucraine sono state scacciate dalla foresta di Serebrians’ke, le truppe russe combattono a Yampol.

