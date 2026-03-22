Zelensky: ‘bisogna capire se la Russia Ã¨ pronta a fine guerra dignitoso’

“Oggi, il nostro team ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner negli Stati Uniti. Questo Ã¨ importante per il mondo intero: la diplomazia continua e stiamo lavorando per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Nessuno vuole questa guerra. I team proseguiranno le discussioni domani.

La questione fondamentale Ã¨ capire quanto la Russia sia pronta a muoversi verso una vera fine della guerra â€“ in modo onesto e dignitoso â€“ soprattutto ora, in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono aumentate a causa della situazione con l’Iran. SeguirÃ un rapporto piÃ¹ dettagliato da parte del nostro team.”

Lo scrive Volodymyr Zelensky su X.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2035442983378604176