Erdogan: No Finlandia e Svezia nella Nato

“Stiamo seguendo il processo” di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato “ma non abbiamo un’opinione positiva sulla questione”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Prima di questo c’era un errore collegato alla Grecia. Conoscete l’atteggiamento della Grecia nei confronti della Turchia nell’Alleanza. I Paesi scandinavi hanno l’abitudine di mostrarsi ‘ospitali’ con i terroristi, facendoli entrare in Parlamento. Quindi non possiamo ancora guardare positivamente” all’eventuale ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, ha detto. askanews

I Paesi scandinavi – ha aggiunto, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”.

Condividi