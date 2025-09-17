“Il 76% degli ucraini crede nella vittoria”

Il 76% degli ucraini ritiene che l’Ucraina possa vincere la guerra se riceverà un sostegno adeguato sotto forma di sanzioni contro la Russia e armi e denaro sufficienti. Questo è quanto emerge dalla lettura della ricerca condotta dal Kyiv International Institute of Sociology (KIIS).

In merito alla possibilità di Kiev di vincere la guerra, dal campione intervistato dall’Istituto di Kiev è possibile riscontrare che una maggioranza assoluta degli ucraini – il 76% – crede nella possibilità di vincere la guerra se l’Ucraina sarà adeguatamente sostenuta da una politica di sanzioni e riceverà armi e denaro sufficienti. L’Istituto segnala inoltre che, un anno fa, l’81% degli intervistati a un questionario analogo riteneva che l’Ucraina fosse in grado di conseguire il successo.  tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Orban: “La Russia ha vinto la guerra”

