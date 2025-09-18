Bonelli: ‘Israele revoca visto a me e delegazione parlamentare AVS’

“Israele ha revocato a me, e a tutta la delegazione parlamentare AVS, il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore a Gaza!”.

È quanto rende noto il deputato di Avs Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi. (askanews)