Bonelli: ‘Israele revoca visto a me e delegazione parlamentare AVS’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Angelo Bonelli

“Israele ha revocato a me, e a tutta la delegazione parlamentare AVS, il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore a Gaza!”.
È quanto rende noto il deputato di Avs Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi. (askanews)

Articoli correlati

Nicola Fratoianni

Puglia, Fratoianni: “Avs candida Nichi Vendola, contributo prezioso”

Fratoianni e Schlein

Fratoianni a Meloni: ‘Ti devi preoccupare. Cambia il vento. Vedo il sole che sorge’

Angelo Bonelli

Bonelli: ‘aerei israeliani a Sigonella, il Governo spieghi’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *