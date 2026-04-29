Michele Emiliano, poltronissima al Senato chiesta da AVS

Nuova puntata della saga-Emiliano

Il governatore della Puglia Antonio Decaro ha giÃ presentato quattro istanze al Csm per chiedere lâ€™aspettativa del magistrato e di poterlo assumere come consulente in Regione sul delicato dossier dellâ€™Ilva di Taranto. Ma, a sorpresa, ora spunta unâ€™altra richiesta per lâ€™ex presidente della Puglia: lâ€™ha presentata il 23 aprile il senatore Tino Magni, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, che Ã¨ anche presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Magni ha scritto al vicepresidente del Csm Fabio Pinelli per chiedere che Emiliano possa essere collocato fuori ruolo presso la commissione parlamentare in qualitÃ di consulente a tempo pieno. Un ruolo per il quale Emiliano riceverebbe lo stipendio dal ministero della Giustizia senza alcun onere aggiuntivo da parte del Senato. Magni aggiunge anche che la commissione parlamentare di inchiesta avrebbe convenuto allâ€™unanimitÃ di presentare la richiesta; un aspetto che presupporrebbe un via libera bipartisan.

Entrambe le richieste- sia quella di Magni per la consulenza nella commissione parlamentare dâ€™inchiesta, sia il contratto in Regione – sono state trasmesse alla Terza commissione del Csm per competenza e verranno valutate il 4 maggio. Le istanze finiranno al vaglio della commissione presieduta da Marcello Basilico e composta da Isabella Bertolini (vicepresidente, laica), Tullio Morello (eletto da Area), Daniela Bianchini (anche lei laica), Maria Luisa Mazzola (Magistratura indipendente) e Roberto Dâ€™Auria (di Unicost). Dopo il parere della Terza commissione, toccherÃ al plenum del Csm esprimersi in maniera definitiva.

Nei giorni scorsi, intanto, al Csm sono arrivate anche le preferenze di Emiliano per lâ€™eventuale ricollocamento in ruolo se non andassero in porto le richieste della Regione o del senatore Avs Magni per lâ€™incarico fuori ruolo. Emiliano, tra le varie sedi giudiziarie, avrebbe indicato la Direzione Nazionale Antimafia e il Tribunale di Benevento. In ogni caso, prima della scelta del Consiglio superiore della magistratura, Emiliano vorrebbe essere convocato dalla commissione per essere ascoltato in merito al ricollocamento.

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