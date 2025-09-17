Migranti, nave Solidaire verso Brindisi: 65 a bordo

La città di Brindisi è pronta ad accogliere altre decine di migranti

Per le ore 13 di oggi (mercoledì 17 settembre) è previsto lo sbarco di 65 migranti, soccorsi prelevati dall’equipaggio della nave della Ong “Solidaire”. L’imbarcazione, come di consueto, attraccherà presso la banchina di Sant’Apollinare, nel porto interno, nei pressi del capannone ex Montecatini.

Il sindaco Marchionna, per l’occasione, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale. La Protezione civile comunale e la Polizia Locale di Brindisi saranno in prima linea nelle operazioni di accoglienza, in sinergia con le altre forze dell’ordine, sotto il coordinamento della prefettura di Brindisi.

I meccanismi, del resto, sono consolidati. L’ultimo sbarco risale allo scorso 9 settembre, quando a Brindisi, sempre sulla banchina di Sant’Apollinare, sono sbarcare 52 persone.

