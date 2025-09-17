Maltratta la moglie e aggredisce i carabinieri a martellate: arrestato albanese

ImolaOggi CRONACA, News 2025

carabinieri rapina

I carabinieri di Donnalucata (Ragusa) hanno arrestato un 39enne albanese, ritenuto responsabile di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha minacciato di morte due militari dell’Arma, scagliando una sedia di legno contro uno di loro e poi cercando di colpirli entrambi con un martello. Il 39enne ha anche lanciato un vaso in pietra contro l’auto dei militari, frantumandone il lunotto. Nonostante fossero feriti, i due carabinieri sono riusciti ad arrestare l’uomo, che è ritenuto responsabile di “maltrattamenti” alla moglie. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

polizia

Su auto rubata forzano posto di blocco e investono un poliziotto

carabinieri treno stazione

Follia in treno: marocchino picchia la compagna perché incinta e tenta di strangolarla

Lucia Regna

Massacrò la ex, niente carcere. Il giudice: ‘va compreso’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *