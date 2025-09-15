Morta a 41 anni dopo 40 ore al Pronto soccorso, sette indagati

Cristina Pagliarulo è morta a 41 anni al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno dopo quaranta ore di attesa

Cristina era arrivata al pronto soccorso alle 3:05 del 3 marzo 2025. Dopo dieci ore le venne fatta una tac, i cui risultati non furono interpretati come ischemia intestinale. “Se la paziente fosse stata operata entro sei ore dall’insorgenza dei sintomi, si sarebbe evitata l’ischemia intestinale e di conseguenza la diffusa necrosi” si legge nel referto.

L’autopsia documenta ritardi e responsabilità mediche

Solo alle 17:30 del 4 marzo la donna venne portata in sala operatoria. Il 6 marzo morì. Sempre secondo il documento “il ritardo nel trattamento chirurgico è stato tale da superare il margine di errore accettabile, configurando una condanna chiaramente colposa […] Il nesso causale tra il mancato intervento e il decesso è scientificamente fondato”.

Sulla vicenda la Procura indaga su sette tra medici e paramedici.

www.today.it