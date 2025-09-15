Danneggia auto e minaccia passanti con la fiamma ossidrica: arrestato straniero

Rioveggio, arrestato tunisino

Tensioni nel primo pomeriggio di domenica 14 settembre a Rioveggio, dove uno straniero ha dato in escandescenza

L’uomo avrebbe minacciato i passanti con una fiamma ossidrica, poi i carabinieri lo hanno fermato con l’utilizzo del taser. Tutta la scena è stata filmata da un automobilista.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, avrebbe inizialmente danneggiato alcune auto parcheggiate, scatenando le reazioni dei residenti che infine hanno chiamato il 112.
I militari, dopo aver tentato di riportare la calma e di placare l’uomo, sono ricorsi al taser in dotazione. Una volta bloccato, è stato affidato al personale sanitario per poi essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.
