Danneggia auto e minaccia passanti con la fiamma ossidrica: arrestato straniero

Tensioni nel primo pomeriggio di domenica 14 settembre a Rioveggio, dove uno straniero ha dato in escandescenza
L’uomo avrebbe minacciato i passanti con una fiamma ossidrica, poi i carabinieri lo hanno fermato con l’utilizzo del taser. Tutta la scena è stata filmata da un automobilista.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, avrebbe inizialmente danneggiato alcune auto parcheggiate, scatenando le reazioni dei residenti che infine hanno chiamato il 112.
I militari, dopo aver tentato di riportare la calma e di placare l’uomo, sono ricorsi al taser in dotazione. Una volta bloccato, è stato affidato al personale sanitario per poi essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.
www.bolognatoday.it
“Allah Akbar”
Rioveggio, africano minaccia le persone armato di spranghe e poi viene neutralizzato (a fatica) con il taser.
Questa è la società multiculturale. #Remigration pic.twitter.com/fnpS2joreE
— Francesca Totolo (@fratotolo2) September 14, 2025