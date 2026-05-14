Perugia, aggredisce viaggiatrice e poliziotto: gambiano arrestato per violenze

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Perugia hanno arrestato un 29enne del Gambia per i reati di violenza, resistenza e lesioni gravi a pubblico ufficiale, oltre che ubriachezza molesta e violazione del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane).

Gli agenti nel corso di un servizio di vigilanza in ambito ferroviario, sono stati avvicinati da una viaggiatrice che riferiva che poco prima, senza alcuna ragione, era stata aggredita da uno straniero. La donna aveva fornito le informazioni da lui richieste e l’uomo le ha dato una violenta manata sulla spalla.

Sulla base della descrizione fornita, gli agenti hanno intercettato l’aggressore all’esterno del piazzale della stazione ferroviaria e lo hanno accompagnato presso gli uffici Polfer. Identificato e già noto alle forze dell’ordine, con numerose pendenze penali, lo stesso è apparso in evidente stato di alterazione dovuta ad abuso di alcool.

All’interno dell’ufficio ha dato improvvisamente in escandescenze e, durante la colluttazione per assicurarlo alla giustizia, un poliziotto è caduto riportando una frattura a un dito e un taglio alla fronte dopo aver sbattuto contro lo schienale di una sedia. Per tali motivi è stato arrestato e al termine dell’udienza di convalida dell’arresto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

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