Omicidio Kirk, Schlein: ‘Meloni addossa la responsabilità a tutta la sinistra’

“Ho detto subito che l’uccisione di Kirk era drammatica e scioccante ma dopo poche ore il partito di Giorgia Meloni ci accusava di silenzio e addirittura di complicità. Oggi Meloni ci ha messo il carico addossando a tutta la sinistra responsabilità”. Così Elly Schlein alla festa del Fatto criticando quello che definisce “un atteggiamento irresponsabile, alimentare un clima incandescente quando invece tutte le forze politiche avrebbero dovuto insieme condannare la violenza politica”.

“Quando la notte mi sveglio perché alle tre di notte mi arriva un messaggio da numeri anonimi che dice ‘A Noi’ – afferma la leader Dem – io non do la colpa a Meloni”.

“Osserviamo, abbastanza sgomenti, il tentativo della destra, e oggi anche di Giorgia Meloni, di incendiare il clima politico con accuse insensate e pericolose all’opposizione. Come Pd, a partire dalla segretaria Elly Schlein, abbiamo espresso sempre parole di dura condanna per ogni tipo di violenza politica”, affermano i capigruppo del Pd al Senato e alla Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti. Adnkronos

