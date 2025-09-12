Preso il presunto killer di Kirk. Su uno dei proiettili la scritta “bella ciao”

Trump ha annunciato l’arresto di un sospettato per l’omicidio dell’attivista e influencer conservatore Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre nello Utah

Lo ha fatto durante un’intervista all’emittente Fox News. “Credo, con un alto grado di certezza, che ce l’abbiamo. L’uomo è in custodia”, ha detto il capo della Casa Bianca. La persona sospettata dell’omicidio è Tyler Robinson, un 22enne dello Utah. Come riferito poco dopo dal governatore dello Stato, Spencer Cox, su uno dei proiettili inesplosi, rinvenuti insieme all’arma, era incisa la scritta “Bella Ciao”. Su altre cartucce non utilizzate sono state trovate frasi come “odio i fascisti”. Cox ha affermato inoltre che il killer avrebbe “confessato” o “fatto capire” a un amico di famiglia di essere il responsabile dell’omicidio.

LEGGI ANCHE

► Ucraina, Mattarella: ‘Quando ho saputo dell’invasione russa ho pensato a “Bella ciao”‘

“Sospetto consegnato dal padre”

Come spiegato da Trump, il sospetto è stato consegnato alla polizia “dal padre, un uomo di fede. Se sarà dichiarato colpevole, come immagino, spero che riceva la pena di morte”. L’arresto è avvenuto a Saint George, città di poco meno di 100mila abitanti a circa 400 chilometri a sud-est dalla Utah Valley University, il campus nel quale è avvenuto l’omicidio.

“Il padre di Tyler Robinson lo ha identificato dalle foto”

Il padre di Tyler Robinson ha identificato il figlio dalle foto diffuse dall’Fbi e ha chiamato un pastore per chiedergli aiuto. Lo hanno riferito le autorità in conferenza stampa, aggiungendo che il padre ha portato il figlio a una stazione di polizia perché si costituisse.

Su uno dei proiettili la frase: “Ehi fascista, al volo!”

Le autorità statunitensi hanno poi confermato di avere trovato delle iscrizioni sui proiettili rinvenuti all’interno dell’arma utilizzata per uccidere l’attivista conservatore Charlie Kirk. Oltre a “Bella Ciao”, si trovano frasi come “Ehi fascista! Al volo!” e “Chi legge questo messaggio è gay”. Gli investigatori hanno trovato un fucile a otturatore girevole-scorrevole avvolto in un asciugamano scuro e l’arma aveva un supporto per ottica montato sopra.

“Su Discord messaggi di Robinson sul piano per uccidere Kirk”

Il governatore dello Utah ha riferito quindi che gli investigatori hanno interrogato il coinquilino di Tyler Robinson, il quale ha mostrato loro dei messaggi tra lui e un account con il nome “Tyler” sull’app di messaggistica Discord. Nei messaggi, “Tyler” dichiarava la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l’area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano. Nei messaggi, ha aggiunto, si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse “unico”.

Direttore Fbi: sospetto killer arrestato giovedì notte

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha confermato che Tyler Robinson è stato arrestato alle 22 di giovedì, ora locale. “Ecco perché abbiamo reso pubblica la notizia, così rapidamente, e siamo così trasparenti. Ci impegniamo per questa trasparenza”, ha detto Patel in una conferenza stampa, riferendosi alle foto e al video che le forze dell’ordine hanno condiviso con il pubblico per aiutare a rintracciare il sospettato.

www.tgcom24.mediaset.it – foto X/Fbi