“Minacce a Silvia Sardone”, gip dispone archiviazione per Zaccaria Mouhib

Il gip di Lecco Gianluca Piantadosi ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) per una presunta diffamazione ai danni dell’europarlamentare leghista, Silvia Sardone. La deputata del Carroccio lo aveva infatti querelato per un post comparso nel luglio del 2023 nelle storie Instagram del trapper, difeso dal legale Niccolò Vecchioni, con insulti e minacce come “Porti solo ignoranza e razzismo e per questo che dico che se ce l’avete fatta voi a entrare in politica ce la posso fare anche io“.

Un messaggio che, secondo un utente, sarebbe stato il “commento” di Baby Gang a un post pubblicato su Facebook da Sardone in merito all’esistenza di una correlazione tra la matrice violenta degli scontri avvenuti in Francia quell’estate, dopo la morte di un ragazzo di origini algerine durante un controllo di polizia, e le modalità di gestione dei flussi migratori.

Per il gip non vi è però “alcun elemento” che indichi un collegamento tra il post del trapper e le dichiarazioni di Sardone. Inoltre le parole “reputate minacciose non costituiscono, in realtà, una vera e propria minaccia – si legge nel decreto di archiviazione -, né vi sono altre frasi intimidatorie”.

Il contenuto della storia, per il gip, è “talmente generico da non essere concretamente idoneo, da un lato, a istigare chicchessia a delinquere o ad effettuare l’apologia di qualche reato e, dall’altro, a poterla ritenere indirizzata a Sardone in particolare”. L’eurodeputata si era opposta alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nei confronti di Baby Gang. (ANSA)