Pm: ‘il trapper Baby Gang è pericoloso’

MILANO, 11 SET – E’ una persona molto pericolosa, che manifesta, anche nelle sue canzoni e nelle sue esibizioni, un evidente disprezzo verso le autorità e le forze dell’ordine, e abitualmente usa armi vere, anche da guerra, nelle riprese dei suoi video. E per averle a disposizione si avvale dell’appoggio di una rete criminale specializzata nel traffico di droga.

Lo evidenzia, da quanto si apprende, il pm di turno di Milano nella richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper Baby Gang (all’anagrafe Zaccaria Mouhib, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, ndr), arrestato perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e completa di caricatore con 9 cartucce. (ANSA)