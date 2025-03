Senegalesi gambizzati, condanna definitiva per il trapper Zaccaria Mouhib

MILANO, 12 MAR – Arriva una condanna definitiva per il trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib), 23 anni, con centinaia di migliaia di follower e ai vertici delle classifiche, anche protagonista delle cronache giudiziarie negli ultimi anni. La Cassazione ha confermato per lui la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi.

Condanne confermate per gli altri imputati, tra cui i 4 anni e 6 mesi per l’amico Simba La Rue già condannato in via definitiva a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la “faida tra trapper”. (ANSA).