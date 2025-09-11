Flotilla, a Siracusa partenza degli italiani: “Siamo la meglio umanità”

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Flotilla per Gaza

La Global Sumud Flotilla sta per salpare. Dopo il primo gruppo di barche in procinto di partire dal porto di Sidi Bou Said, a 20 chilometri da Tunisi, il Global Movement to Gaza si prepara alla partenza imminente della flotta italiana da Siracusa.

“A bordo di queste barche – dicono i responsabili in procinto di partire – ci sono persone rappresentanti della politica, rappresentanti di Ong, ci sono medici, infermieri, giornalisti, giovani volontari attivisti. Ci sono madri, padri, fratelli. Lo spettro di queste persone è la meglio umanità”.

“Partiamo sapendo che potremmo essere attaccati da droni – aggiungono i partecipanti alla ‘missione’ – o che potremmo essere intercettati sui mari internazionali dalla marina israeliana. Su quelle barche saremo alcune centinaia ma su quelle barche dovremmo essere milioni, ci siete tutti voi. Gaza sta morendo ogni giorno: hanno ammazzato giornalisti, bambini”. (askanews)

Articoli correlati

Life Support, nave di Emergency

Nave Emergency salpa da Siracusa con la Sumud Flotilla

Laura Boldrini

Flotilla per Gaza, Boldrini: “Governo ne garantisca la sicurezza”

Pd, Elly Schlein

Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *